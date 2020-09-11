 

Должностных лиц Полесской таможни разоблачили на организации коррупционной схемы при растаможивании авто – СБУ

11.09.2020, 19:20, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Государственной таможенной службы на организации коррупционной схемы при растаможивании автомобилей. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству почти на 103 млн грн.

Сотрудники СБУ провели 23 обыска на таможенных постах “Луцк”, “Ровно”, “Дубно”, “Сарны” Полесской таможни и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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