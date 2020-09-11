 

Ефремова в СИЗО перевели в другую камеру

11.09.2020, 19:08, Новости дня

Осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в СИЗО №5 в другую, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов.

«Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведен из карантинной камеры. Новая – четырехместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим», – сообщил Иванов RT.

Артист не жалуется на условия содержания, в камере есть холодильник и телевизор, отметил правозащитник.

«Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой – по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные», – добавил Иванов.

Во дворике, куда Ефремов ходит гулять, есть теннисный стол, актер играет с другими заключенными.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его помещали в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.



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