Звезда «Универа» объяснил свой смех после оглашения приговора

11.09.2020, 19:08, Новости дня

Актер сериала «Универ» Арарат Кещян поделился подробностями дела, приговор по которому его рассмешил.

По словам артиста, инцидент произошел три месяца назад, когда он ехал в аэропорт встречать семью из Сочи. Он признал, что не заметил сплошную на повороте и поэтому нарушил правила дорожного движения. Спустя некоторое время он заметил машину ДПС с мигалками.

«Инспекторы стали убеждать меня, что я выехал на встречную. На просьбу предоставить видео не реагируют, рисуют схему. Я пишу несогласие», – написал Кещян на своей странице в Instagram.

Артист сообщил, что показания сотрудников ДПС в суде расходились. По его словам, один из них заявил, что машина инспекторов двигалась в плотном потоке по примыкающей улице, а второй – что по Ленинградскому шоссе.

«То есть они ехали на одной машине, но по разным улицам», – заключил Кещян.

Адвокат артиста просил сотрудников ДПС предоставить видеозапись нарушения, однако этого не было сделано.

Суд признал Кещяна виновным и присудил ему штраф в пять тысяч рублей.

Артист назвал подобное решение беспределом и намерен оспорить приговор суда.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как актер сериала «Универ» Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде по факту нарушения правил дорожного движения. Дело было связано с выездом Кещяна на встречную полосу. Ему грозило лишение водительских прав. При этом Кещян заявлял в суде, что не согласен с обвинениями, которые предъявили ему автоинспекторы. Но при этом актер признался, что нарушил ПДД, совершив поворот в неположенном месте.