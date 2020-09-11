Новая видеокарта NVIDIA подходит для добычи криптовалюты

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11.09.2020, 18:53, Новости дня

Оказывается, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 обладает настолько высокой производительностью, что ее вполне можно использовать для добычи криптовалюты. Информацию об этом разместил в сети один из пользователей, занимающийся майнингом.

Он утверждает, что видеокарта справляется с добычей Ethereum. При мощности данной модели NVIDIA в 115 Mh/s можно каждую секунду генерировать до 115 миллионов комбинаций чисел, что позволяет обеспечить эффективный поиск хеша, поясняет майнер.

Напомним, что цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 составляет около 700 долларов США. Это совсем немного для такой работы, утверждает пользователь. Однако смеем напомнить, что продажи данного устройства должны стартовать только через несколько дней. Поэтому распространенную информацию следует воспринимать всего лишь как теоретическое предположение.



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