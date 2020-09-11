 

По итогам августа продажи Skoda в РФ выросли на 40%

11.09.2020, 18:53, Новости дня

Известный автопроизводитель Skoda сообщил об итогах продаж своей техники на мировом рынке.

В августе было реализовано около 9,2 тысячи новых машин, что свидетельствует о существенном приросте, так как годом ранее тот результат не превышал 6,6 тысячи сделок. Самым продаваемым автомобилем оказался Skoda Rapid, который сумел на 100% превзойти итоги прошлого года, имея результат свыше 4,8 тысячи проданных машин. На второй строчке рейтинге указана модель Skoda Octavia, которая имеет меньший прирост на 1,8%, однако и здесь отмечается положительная динамика.

Замыкает тройку самых продаваемых автомобилей Skoda популярный паркетник Kodiaq, который в августе приобрели свыше 1,2 тысячи клиентов, что соответствует приросту продаж на 44%. В дальнейшем аналитики ожидают увеличения спроса на чешские модели.



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