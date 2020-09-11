 

Бренд Lexus представил ограниченную серию купе RC F Fuji Speedway Edition

11.09.2020, 18:53, Новости дня

Компания Lexus объявила о дальнейшем выходе в продажу роскошного спорткара Lexus RC F Fuji Speedway Edition, который может выйти на рынок в следующем году.

Существенно отразится на стоимости редкого экземпляра то обстоятельство, что автомобиль выпустят лимитированным тиражом всего 60 копий. Из технических характеристик известно, что под капотом спорткара используется 5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 472 л.с. мощности. Отличием новинки от предшественника является меньший вес. Здесь производителем установлена новая тормозная система, а также динамика разгона до 100 км в час составляет 4 секунды.

В свою очередь, новинка получила усовершенствованную мультимедийную систему с Android Auto и Apple CarPlay. Пока ценник и точная дата выхода в продажу на спорткар не называется производителем.



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