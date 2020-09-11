 

Мать Саакашвили решила баллотироваться в грузинский парламент

11.09.2020, 18:48, Новости дня

Мать экс-президента Грузии, занимающего должность главы исполнительного комитета реформ на Украине, Михаила Саакашвили Гиули Аласания намерена баллотироваться в парламент Грузии на выборах 31 октября в западногрузинском городе Зугдиди. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Роман Гоциридзе подтвердил, что кандидатура Гиули Аласании «рассматривается в качестве мажоритарного кандидата», сообщили в пятницу грузинские СМИ.

В прошлом году на выборах мэра Зугдиди жена Саакашвили Сандра Руловс проиграла гонку за этот пост.

«Это уже какой-то семейный бизнес», – прокомментировал выдвижение в депутаты матери экс-президента представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий (Гиги) Угулава.

Самого Саакашвили «националы» выдвинули в премьер-министры, он согласился. В случае, если Саакашвили приедет в Грузию, то сядет в тюрьму, так как заочно осужден за различные преступления на три и 6 лет лишения свободы.

В мае Аласания вернулась в Тбилиси из Киева, где находится ее сын. Она отказывалась проходить обязательный из-за коронавируса карантин, начался скандал в аэропорту, но в итоге ей пришлось пройти процедуру.



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