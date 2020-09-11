 

Данила Козловский извинился перед пострадавшей зрительницей

11.09.2020, 18:48, Новости дня

Актер Данила Козловский извинился перед женщиной, в которую попал частью металлической флейты во время спектакля в декабре 2019 года, и подарил ей цветы.

Как сообщил художественный руководитель Академического малого драматического театра (МДТ) Лев Додин, все это время Данила Козловский не знал о травме женщины. По словам Додина, после спектакля актер срочно уехал в Москву, а затем – за границу.

«Я ему рассказал – тут же он послал ей цветы, свои извинения; пригласил, как он сейчас рассказывал, на съемочную площадку», – передает «Интерфакс» слова худрука МДТ.

Несмотря на принесенные актером извинения, судебное разбирательство продолжается.

Как пишет объединенная пресс-служба судов в Telegram, ответчик «нанес истцу ушибленную рану мягких тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму».

В сообщении говорится, что истица требует один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.

«Моральные страдания истца выразились в том, что, несмотря на произошедшее, спектакль не был остановлен, на окровавленного человека в зале ни артист театра, находившийся в этот момент на сцене, ни сотрудники театра не обратили никакого внимания», – отмечают в пресс-службе.

В суд в скором времени вызовут третье лицо – актера Данилу Козловского.

Ранее сообщалось, что пострадавшей оказали медпомощь в Мариинской больнице, наложили швы и прописали лекарства.



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