Полиция расследует дело о поджоге, который мог привести к лесным пожарам в Орегоне

11.09.2020, 18:35, Новости дня

Полицейские начали расследование причин смертельного пожара в штате Орегон, который начался в городе Эшленд и привел к разрушению сотен зданий в ближайших населенных пунктов, заявил в четверг вечером Тайге Омира, шеф полиции Эшленда.

В одном из сгоревших домов были обнаружены останки двух жертв волны лесных пожаров, вспыхнувших во вторник и не прекращающихся уже в течение четырех дней, сообщили в пожарной службе штата. Спасатели считают, что число жертв будет увеличиваться по мере проверки руин сгоревших домов.

Пожар, получивший название «пожар в Альмейде», начался во вторник утром в Эшленде, городе на юге Орегона, расположенном в 26 км от границы с Калифорнией. В этом районе расположен Университет Южного Орегона.

По словам Омиры, пламя нанесло относительно небольшой ущерб Эшленду, но быстро распространилось за пределы города, через соседние Талант и Феникс в направлении Медфорда, где живут 82 000 человек. По оценкам местных СМИ, пожар уничтожил около 600 домов.

Полицейские не подтверждают возникшие слухи о том, что причиной пожаров стали намеренные поджоги, осуществляемые как левыми, так и правыми экстремистами. Рич Тайлер, представитель управления пожарной охраны штата, подчеркнул, что до сих пор достоверно неизвестно, стали ли преднамеренные поджоги причиной пожаров в Орегоне.

«Каждый пожар расследуется на предмет возможности поджога, чтобы мы могли либо определить, был ли поджог, либо исключить эту вероятность», – сказал он.

Омира добавил, что детективы считают пожар «подозрительным», но отказался сообщить подробности.

«У нас есть веские основания полагать, что тут присутствовал человеческий фактор, – сказал он, – Мы собираемся продолжить это уголовное расследование, пока у нас не будет оснований полагать, что дело обстояло иначе».

Пожар в Альмейде стал одним из самых разрушительных из десятков пожаров, которые охватили леса и населенные пункты на западе Соединенных Штатов за последние несколько дней, в результате чего погибло не менее девяти человек в северной Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон.

Помимо двух тел, найденных в результате пожара в Альмейде, в списке погибших в Орегоне – 12-летний мальчик и его бабушка, которые погибли при пожаре недалеко от Лиона, примерно в 250 милях к северу от Альмейды.

В четверг около 500 000 жителей Орегона – около четверти населения штата – получили приказ об эвакуации из-за опасности, связанной с лесными пожарами.