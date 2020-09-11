Катамадзе: Создание единого правоохранительного органа для борьбы с экономическими преступлениями должно стать приоритетом Украины

11.09.2020, 18:00, Новости дня

О подследственности нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности Украины.

“Ассоциация налогоплательщиков Украины” уже рассказывала читателям о своем видении создания Службы финансовых расследований с использованием концепции ILP-модели. В продолжение данной темы сегодня я расскажу о подследственности такого нового правоохранительного органа.

Для начала хочу отметить, что Бюро экономической безопасности должно стать государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности.

Замечу, что в Украине существование различных органов, наделенных полномочиями осуществлять расследование финансовых преступлений, приводит к возникновению проблемных вопросов, связанных с разграничением компетенции, осуществлением взаимодействия, определением ответственности, что в итоге приводит к возникновению конфликтов, касающихся подследственности. Как следствие, это создает опасность признания недопустимыми доказательств, собранных с нарушением правил подследственности.

Именно поэтому возникла необходимость проведения широкой дискуссии о дальнейшей деятельности таких органов, ликвидации соответствующих подразделений в правоохранительных органах и создании единого правоохранительного органа в соответствии с международными мировыми практиками, задачей которого будет выявление и устранение системных угроз в сфере экономики и финансов, предотвращение их возникновения в будущем. К нему перейдут полномочия по раскрытию финансовых преступлений от других правоохранительных органов, и он заменит существующие неэффективные структуры. Этот орган должен стать единственным аналитическим центром концентрации и анализа информации о состоянии финансовой системы государства, собираемой государственными органами и органами самоуправления.

Создание единого органа по борьбе с финансовыми правонарушениями представители украинской власти декларируют в течение последних шести лет. Поэтому неудивительно, что на шестом году это условие появилось в меморандумах о предоставлении макрофинансовой помощи Украине как от МВФ, так и от ЕС. Однако создание единого правоохранительного органа для борьбы с экономическими преступлениями должно стать нашим приоритетом на пути к развитию сильной, независимой страны!

Повторюсь, международный опыт организации системы противодействия экономической преступности свидетельствует о том, что уменьшение количества правоохранительных органов, занимающихся противодействием экономическим преступлениям, только повышает эффективность их деятельности.

Во многих европейских странах органы, уполномоченные вести финансовые расследования, выполняют роль как оперативных, так и следственных подразделений, то есть охватывают широкий спектр функциональных обязанностей. Можно сказать, что создание специализированных подразделений успешно реализуется во всех развитых странах под разными наименованиями и с разной ведомственной принадлежностью.

Возвращаясь к ситуации в Украине, нужно отметить, что недостаточно принять соответствующий законодательный акт и создать такой орган, нужно предложить такую модель организации его деятельности, которая могла бы соответствовать современным требованиям и ожиданиям общества. Для этого надо максимально предусмотреть все нюансы его функционирования, такие, как структура, подследственность, компетенция, полномочия, подчинение, принципы деятельности, антикоррупционные механизмы и тому подобное.

Говоря о подследственности, необходимо отметить, что в законодательстве отсутствует понятие “экономические или финансовые преступления”. В то же время критерием отнесения преступлений к числу экономических или финансовых можно считать сферу хозяйственной деятельности, которую создают экономические отношения и на которую посягает каждое такое преступление. Не случайно законодатель предусмотрел специальный раздел VII в Уголовном кодексе Украины, который получил название “Преступления в сфере хозяйственной деятельности”. Именно в этом разделе содержатся составы преступлений, посягающие на общественные отношения в сфере хозяйственной деятельности, возникающие в связи с производством, распределением, обменом и потреблением товаров, работ и услуг.

Вместе с тем экономические и финансовые преступления часто имеют комплексный характер, то есть могут совершаться в совокупности с другими противоправными деяниями, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями различных разделов Особенной части Уголовного кодекса Украины.

Экономическая преступность очень часто имеет тесную связь с организованной преступностью, коррупцией, теневой экономической деятельностью. Указанное обусловливает целесообразность отнесения к списку преступлений в экономической и финансовой сфере и ряда других посягательств, содержащихся в других главах Особенной части Уголовного кодекса, но также совершаемых в сфере хозяйственной деятельности и наносящих, соответственно, ущерб хозяйственным, экономическим отношениям.

Проанализировав содержание различных статей, содержащихся в разных разделах Особенной части Уголовного кодекса Украины, можно сделать вывод, что к преступлениям, которые при определенных обстоятельствах можно считать экономическими, относятся: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; злоупотребление властью или служебным положением; злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы; служебный подлог; служебная халатность и т.д. При условии, что такие преступления совершаются в сфере хозяйственной деятельности.

Поэтому считаю целесообразным отнести к основной подследственности Бюро следующие преступления:

незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров;

подделку документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей;

противодействие законной хозяйственной деятельности;

противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, если расследование этого преступления не относиться к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины;

нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением, если расследование этого преступления не относиться к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины;

издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления в бюджет или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону, если расследование этого преступления не относиться к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины;

уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок;

доведение банка до неплатежеспособности;

доведение до банкротства;

нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;

фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения;

мошенничество с финансовыми ресурсами;

манипулирование на фондовом рынке;

подделку документов, которые предоставляются для регистрации выпуска ценных бумаг;

нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;

изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;

незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;

незаконный сбор с целью использования или использование сведений, являющихся коммерческой или банковской тайной;

разглашение коммерческой или банковской тайны;

незаконное использование инсайдерской информации;

сокрытие информации о деятельности эмитента;

незаконную приватизацию государственного, коммунального имущества.

Однако замечу, что при расследовании указанных выше преступлений существует вероятность установления других преступлений. Последние в таком случае также будут расследоваться службой, поэтому они должны быть отнесены к ее дополнительной подследственности. Такими правонарушениями могут быть: мошенничество; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов; незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; создание преступной организации; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; злоупотребление властью или служебным положением; злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы; служебный подлог; служебная халатность.

Итак, хочу отметить, что при создании Бюро экономической безопасности целесообразным представляется четко определить подследственность, которая охватывала бы полномочия существующих экономических подразделений в структуре СБУ, Национальной полиции, ГФС. При этом вновь созданная структура не должна быть перегружена делами о незначительных преступлениях, а также не должна заниматься административными производствами. В то же время необходимо учесть, что ее полномочия не должны дублировать полномочия других правоохранительных органов.

И в завершение хочу отметить, что Ассоциация налогоплательщиков Украины в дальнейшем планирует более подробно раскрывать свое видение создания Бюро экономической безопасности.

Источник: “ГОРДОН”