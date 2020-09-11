Эксперты: Жители регионов оценили преимущества многодневного голосования

11.09.2020, 17:38, Новости дня

Люди сами определяют день, когда им удобно отдать свой голос. Отчасти этим можно объяснить неплохие показатели явки в регионах в первый же день голосования. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя ход выборов, которые впервые проходят в регионах в новом, трехдневном, формате.

«Мы видим, что для граждан комфортно многодневное голосование. Люди сами определяют день, когда им удобно отдать свой голос. В каждом регионе открыты наши ситуационные центры, на каждом избирательном участке работают наблюдатели. В целом, первый день голосования проходит в рабочем режиме», – отметил Максим Григорьев, руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием.

В пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь голосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье, как раньше. У жителей Курской и Ярославской областей есть возможность отдать голос через интернет.

«Те из избирателей, кто планирует уехать за город на выходные, активно пользуются возможностью трехдневного голосования», – сказала газете ВЗГЛЯД Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Она тоже заметила, что в первый день бюллетени заполнило уже больше граждан, чем в первый день голосования по поправкам в Конституцию.

«Сейчас люди больше осведомлены о преимуществах многодневной подачи. Люди очевидно оценили удобство – в пятницу проголосовал и уехал по своим делам», – заметила Соколова.

«Избиратели в среднем по регионам демонстрируют неплохие показатели явки, хотя высокой ее и не назовешь. Все в пределах нормы, то есть люди в целом охотно идут на выборы», – в свою очередь указал Григорьев. При этом по оценке представителя ОП, уже возникает «поток фейков в отношении хода голосования». Так, сообщения о якобы имевших место нарушениях поступили из Иркутской области, где проходят выборы губернатора. «Но в большом количестве фейков нет ничего нового – это примета нашего времени. Всю поступающую информацию мы перепроверяем и могу сказать, что в целом голосование проходит без каких-либо проблем», – добавил Григорьев.

По мнению Соколовой, вряд ли следует ожидать большого числа реальных нарушений. «В течение всех последних лет в РФ шло ужесточение выборного законодательства. Участковые избиркомы четко ориентированы на то, чтобы все проходило строго по процедуре», – подчеркнула эксперт ЭИСИ.

Ранее эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», кандидат исторических наук Олег Иванников, призвал общественных наблюдателей тщательно проверять все сообщения. Эксперт отметил, что любая информация о ходе голосования подается оппозиционной стороной в извращенном виде для дискредитации российской избирательной системы.