Проходят тестовые испытания обновленного BMW X1 xDrive 20d

11.09.2020, 17:35, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть во время тестовых испытаний обновленный немецкий кроссовер BMW X1 xDrive 20d.

В свою очередь, баварские разработчики предусмотрели под капотом автомобиля 2-литровый мотор, который выдает 190 л.с. мощности. Компактный паркетник также получил 8-ступенчатую трансмиссию, а также комплектации с передним или полным приводом. Распознать новую модель можно по плавным линиям кузова, стильным бамперам, улучшенной головной оптике со светодиодами.

Также указывается, что новинка получила усовершенствованные задние фонари, а также решетку радиатора с новым оформлением. Сообщается, что базовая комплектация кроссовера BMW X1 xDrive 20d оценена в 43,2 тысяч евро, а топовое исполнение получит ценник свыше 50 тысяч евро.