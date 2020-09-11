Евросоюз предложили сделать «климатически отрицательным»

11.09.2020, 16:48, Новости дня

Депутаты комитета Европарламента (ЕП) по окружающей среде предложили сделать Евросоюз «климатически отрицательным», чтобы после 2050 года выбросы парниковых газов удалялись больше, чем выделялись.

Так, еще в декабре 2019 года лидеры стран ЕС договорились о переходе к климатической нейтральности к 2050 году. Еврокомиссия представила законопроект, который должен сделать эту цель обязательной для достижения, передает РИА «Новости».

Депутаты комитета ЕП поддержали законопроект ЕК, однако выступили с рядом своих идей.

«Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года, то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось», – говорится в сообщении ЕП.

Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов, однако это потребует серьезных изменений в сфере энергетики и крупных инвестиций.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что концентрация парниковых газов в этом году достигла нового рекордного уровня.

Тем временем глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов.