Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
11.09.2020, 16:40, Новости дня
Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram разместил фото на котором запечатлен в футболке с изображением картины “Крик” норвежского художника Эдварда Мунка. Певец повторил экспрессивное выражение лица персонажа картины, открыв рот.
“Работая на полу”, – написал шоумен.
На фото Потап позирует лежащим на полу.
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@mozgistudios #mozgi Working on the floor
“Крик” – серия картин Мунка, созданная с 1893 до 1910 годов.
Потап выступал в дуэте “Потап и Настя” с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы “Время и Стекло”, которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.
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