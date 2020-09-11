Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото

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11.09.2020, 16:40, Новости дня

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram разместил фото на котором запечатлен в футболке с изображением картины “Крик” норвежского художника Эдварда Мунка. Певец повторил экспрессивное выражение лица персонажа картины, открыв рот.

“Работая на полу”, – написал шоумен.

На фото Потап позирует лежащим на полу.

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@mozgistudios #mozgi Working on the floor

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 10 Сен 2020 в 10:00 PDT

“Крик” – серия картин Мунка, созданная с 1893 до 1910 годов.

Потап выступал в дуэте “Потап и Настя” с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы “Время и Стекло”, которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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