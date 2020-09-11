Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива – глава Минэнерго

11.09.2020, 16:40, Новости дня

В новый отопительный сезон украинская энергетика входит с рекордными запасами топлива. Об этом исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец сообщила 11 сентября на брифинге, трансляцию которого вел в Facebook УНН.

“Украина входит в отопительный сезон (уже почти) – мы готовимся сейчас к нему очень активно – с рекордными запасами топлива. У нас на сегодняшний день 3 млн тонн угля на складах, и это почти в три раза больше, чем было в прошлом и позапрошлом году”, – сказала она.

По данным и.о. министра, в хранилищах также находится 26 млн м³ газа.

“Это, конечно, дает нам уверенность в безопасности снабжения энергоресурсами в отопительный период. Также готовится все электроэнергетическое оборудование, инфраструктурное оборудование для прохождения отопительного сезона. Я уверена, что мы его пройдем устойчиво и без всяких проблем”, – заявила Буславец.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что на тот момент готовность жилищного фонда Украины к зиме оценивалась на уровне 50%.

По данным ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”, за первые шесть месяцев 2020 года в подземные хранилища газа Украины закачан рекордный для этого периода объем топлива – 6 млрд м³ газа. По состоянию на 23 июля в украинских ПХГ было накоплено 21,57 млрд м³ газа.