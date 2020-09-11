 

Богдан: Зеленский искренне хотел назначить Тигипко премьером

11.09.2020, 16:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский хотел назначения премьер-министром Украины бизнесмена, бывшего вице-премьера страны Сергея Тигипко. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

На вопрос: ” То есть Зеленский искренне хотел назначить Тигипко?” Богдан ответил: “Да”.

“История гораздо хуже. Он когда выбрал Тигипко, знал, что Тигипко люстрирован. Я человек люстрированный. Меня люстрировали за то, что я защищал интересы государства. Я разрушил коррупционную схему одного человека, который потом оказался автором закона про люстрацию. И вот Владимир Александрович Зеленский про люстрацию знает все. Поверь”, – сказал Богдан.

Отвечая, почему Зеленский даже зная о люстрации, решил назначть Тигипко. экс-глава ОПУ сказал: “Можно же, там, поменять обои, можно режиссуру поменять, сценарий поменять… Они считали, что они решат: “Это херня. Мы решим этот вопрос”. Как ты его решишь?”.

“Увольняя меня, Зеленский сказал: “Ты – как нелюбимая женщина”. Полный текст интервью Богдана Гордону

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. “Я действительно со многими людьми веду собеседования”, – подчеркнул тогда глава государства. 

В июне Зеленский заявлял, что предлагал Тигипко возглавить совещательную группу при правительстве.

Тигипко в 1997–1999 годах он был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова. В 2002–2004 годах возглавлял Национальный банк Украины. В 2010-м и 2014-м баллотировался в президенты страны.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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