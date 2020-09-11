Subaru представит в РФ две новые модели в 2021 году

11.09.2020, 16:20, Новости дня

Известный японский бренд Subaru сообщил о планируемых поставках на рынок РФ нескольких новых моделей.

Представители компании указали, что первым в РФ появится рестайлинговый вариант паркетника Subaru XV, который тщательно скрывают до официального выхода. Напомним, текущее поколение продается на отечественном рынке с моторами от 1,6 до 2,0 литра с мощность 114 и 150 л.с. Стартовая стоимость в базовой комплектации достигает 1,95 миллиона рублей.

Что касается второй новинки, которая поступит в РФ, ей окажется новый Subaru Outback, который отличается усиленными системами безопасности, а также продвинутой платформой. Также о модели известно, что клиренс стал выше на 220 мм, что позволит повысить уровень проходимости автомобиля.