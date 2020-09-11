 

В Удмуртии вернули масочный режим

11.09.2020, 16:08, Новости дня

В Удмуртии вернули обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, информирует глава республики Александр Бречалов.

«С сегодняшнего дня, 11 сентября, мы вынуждены ввести в Удмуртской Республике обязательный масочный режим», – написал Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что причиной возврата масочного режима является рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями.

«Теперь мы все обязаны носить маски в общественном транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта, в здании аэро-, авто- и жд вокзалов, при посещении торговых объектов, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, в культурных учреждениях», – сказал глава Удмуртии.

По его словам, такие меры ограничений позволят снизить заболеваемость, а значит сохранить здоровье тысячам людей.

Ранее сообщалось, что в «красной» зоне остались 12 регионов РФ : Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край.



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