Крупнейшие города США страдают от последствий пандемии

11.09.2020, 16:05, Новости дня

Как минимум половина опрошенных жителей Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Хьюстона с момента начала пандемии коронавируса столкнулись с её экономическими последствиями, передаёт ABC News. Как отметили в эфире канала, судя по данным, собранным американскими экспертами, особенно сильно финансовый удар вируса ощутили афро- и латиноамериканцы.

Четыре крупнейших американских города — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Хьюстон — страдают от экономических последствий пандемии, свидетельствует новый доклад, составленный государственной радиостанцией NPR, Благотворительного фонда имени Роберта Вуда Джонсона и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чэня Цзэнси. О содержании доклада — в нашей рубрике By the Numbers.

Во всех этих четырёх городах в 50 процентах и более домохозяйств говорят, что сейчас испытывают значительные финансовые затруднения в спектре от иссякших накоплений до серьёзных проблем с оплатой аренды и покрытием затрат на медицинские услуги. Выше всего этот показатель в Хьюстоне — там в наличии значительных финансовых затруднений признались 63 процента опрошенных.

Кроме того, в 50 процентах и более домохозяйств Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Хьюстона говорят, что по крайней мере один человек в домохозяйстве с момента начала пандемии потерял работу, был отправлен в принудительный отпуск, не получил зарплату или был лишён отработанных часов; в Лос-Анджелесе об этом заявляет 61 процент респондентов.

Если же города рассматривать все вместе, оказывается, что как минимум в 19 процентах домохозяйств говорят, что как минимум один из домочадцев не смог получить необходимую ему или ей в связи с серьёзным заболеванием медицинскую помощь.

К несчастью, особенно мрачная картина вырисовывается во многих локальных сообществах афро- и латиноамериканцев: к примеру, в Хьюстоне о значительных финансовых затруднениях заявляет 81 процент афроамериканских домохозяйств, а в Чикаго — 69 процентов. Аналогичные проблемы испытывают 77 процентов латиноамериканских домохозяйств Хьюстона и 73 процента таких домохозяйств в Нью-Йорке.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2020 года.