Чешский лидер отказался пригласить Тихановскую на саммит Вишеградской группы

11.09.2020, 15:56, Новости дня

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг предложение Польши пригласить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на саммит глав центральноевропейских государств, назвав такой шаг чересчур «поспешным».

В комментарии чешскому информационному агентству CTK Бабиш отверг предложение Польши, которая председательствует в Вишеградской группе.

В эту группу также входят Венгрия и Словакия. Все четыре страны являются членами Европейского Союза.

«Я не хочу делать поспешных шагов, которые не будут соответствовать общеевропейской позиции, послужат топливом для белорусской пропаганды и в конечном итоге будут контрпродуктивными», – сказал Бабиш.

Тихановская на этой неделе посетила экономический форум в Польше и несколько мероприятий с премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

Как сообщили агентству Reuters польские официальные лица, на саммите Вишеградской группы, который пройдет в пятницу, будет обсуждаться ситуация Беларуси с целью согласования общей позиции.