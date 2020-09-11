Санкционный список без Лукашенко стоит лишь улыбки – Науседа

11.09.2020, 15:30, Новости дня

Государства Балтии показали хороший пример, введя не только национальный список санкций против виновных в разгонах мирных демонстраций в Беларуси, но и включив в него президента страны Александра Лукашенко. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS.

По его мнению, список без господина Лукашенко “стоит лишь улыбки”, потому что люди, включенные в этот список, не являются самостоятельными исполнителями и от них во внутренней жизни Беларуси зависит немного.

Изначально в санкционном списке Литвы было 30 фамилий, однако Науседа подчеркнул, что он не окончательный и возможно его расширение.

Литовский президент отметил, что при расширении национальных санкций Литва будет согласовывать свою позицию с Латвией и Эстонией, а также Польшей.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В этот же день в министерстве иностранных дел Беларуси сказали, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.