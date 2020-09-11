 

Украина и Румыния провели учения по стандартам НАТО

11.09.2020, 14:48, Новости дня

Трехдневные украинско-румынские учения Riverian-2020 прошли на Дунае.

Корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени почти до выхода в море, информирует РИА «Новости».

Отработаны основные виды строев и маневрирования в них, впервые отыгран на реке элемент с воздушной атакой. Также осуществлено оказание помощи судну, терпящему бедствие, буксировка различными способами.

Упражнения, общение и работа штабов «планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО», а также в условиях сурового карантина на фоне пандемии коронавируса.

«В конце концов, главная цель – слаженность действий и взаимосовместимость – достигнута. Все запланированные мероприятия выполнены. Выводы будут сделаны и с их учетом спланируем следующие учения. Для Riverian-2021 у нас с коллегами много новых идей», – сказал  представитель морской охраны в штабе учений Юрий Нечипорук.

В конце мая сообщалось об американо-украинских морских военных учениях, в которых планировалось привлечь корабли постоянной группы НАТО. 



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