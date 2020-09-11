В Кремле раскрыли темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко в Сочи

11.09.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи 14 сентября в Сочи планируют обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также лидеры обсудят перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении.

Ранее Кремль подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам его встречи с Путиным не планируется.

Также Песков сообщал, что Путин и Лукашенко на предстоящей встрече обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии.