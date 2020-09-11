13 сентября в Харькове состоится АвтоПрайд

11.09.2020, 14:10, Новости дня

В Харькове состоится первый в Украине АвтоПрайд. Об этом редакции издания “ГОРДОН” сообщили организаторы акции.

Правозащитное собрание ХарьковАвтоПрайд состоится 13 сентября, планируется, что оно будет длиться с 10.00 до 18.00. Такой формат мероприятия выбран из-за эпидемиологической ситуации в Харькове.

“В этом году лозунг ХарьковПрайда – “Это важно для всех!”, а его требования: равный доступ к государственным институциям, инклюзивное образование без буллинга и надлежащее расследование преступлений на почве ненависти. За каждым из этих требований стоят сотни случаев нарушений прав человека в отношении участников различных социальных групп, в том числе и представителей ЛГБТ+ сообщества”, – говорится в релизе.

Колонна из более 20 автомобилей со 100 людьми проедет по проспектам Науки, Гагарина и улицам Сумская и Клочковская. Место старта и окончательный маршрут пока согласуются с полицией и местными властями. Колонну будут сопровождать автомобили патрульной полиции в соответствии с правилами дорожного движения.

“К сожалению, в Харькове до сих пор рисковано участвовать в ЛГБТ-событии из-за несформированной культуры диалога – физическая агрессия все еще является приемлемым способом коммуникации для определенных групп. Однако их попытки запугать людей с гражданской позицией не должны нас останавливать. Ведь Прайд – это о человеческом достоинстве, о праве быть собой и гордиться тем, кто ты есть. Поэтому мы и проводим ХарьковПрайд – ради себя, ради нашей дальнейшей безопасности и безопасности города и страны в целом”, – заявила одна из организаторов мероприятия Анна Шарыгина.

ХарьковПрайд проводится уже во второй раз. В 2019 году он собрал по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек. Тогда представители радикально-экстремистских организаций совершили ряд нападений на участников мероприятия. Организаторы говорят, что по фактам нападений было открыто пять уголовных дел, но ни одно из них пока не расследовано.

За последнюю неделю на комьюнити-центр для ЛГБТ-сообщества было совершено три нападения, которые организаторы оценивают как акты вандализма и агрессии на почве ненависти. Организаторы надеются на эффективное расследование этих случаев правоохранителями.