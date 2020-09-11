Женщина и трое детей попали в больницу из-за дезинсекции дома в Москве

11.09.2020, 14:08, Новости дня

В Москве госпитализировали женщину и троих ее детей после того, как их квартиру обработали средством от насекомых, информирует ГСУ СК по столице.

Дезинсекция проводилась в квартире на юге Москвы, в результате пострадали женщина и трое детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения, сообщается на сайте ведомства. Предварительный диагноз у пострадавших – отравление.

Было возбуждено дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи устанавливают компанию, занимавшуюся дезинсекцией. Также следствие намерено проверить качество используемых фирмой препаратов и безопасность предоставляемых услуг.

В марте в Подмосковье пятеро детей из детсада попали в больницу, по версии следствия, они могли отравиться средством против грызунов.