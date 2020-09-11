Роскачество не выявило в РФ плохих приложений для родительского контроля

11.09.2020, 13:38, Новости дня

Дети в Интернете – это проблема, если позволить бесконтрольно бродить им по сайтам, которые могут нести угрозу для развития их личностей. Чтобы не допустить негативных последствий, существуют так называемые приложения для родительского контроля. Но как работает это программное обеспечение?

Роскачество решило провести проверку таких приложений, доступных на территории Российской Федерации. Из 15 программных продуктов, прошедших тестирование специалистами, 11 признаны достаточно эффективно защищающими детские гаджеты от вредного контента.

Остальные 4 также работают, поясняют специалисты. По крайней мере, они удовлетворительно выполняют положенные им функции. Таким образом, родители в РФ могут смело пользоваться любым из предлагаемых провайдерами приложением для контроля за детьми.