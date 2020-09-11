 

Трамп рассчитывает, что к соглашению между Израилем и ОАЭ присоединятся другие страны

11.09.2020, 13:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что к дипломатическому соглашению между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в ближайшее время может присоединиться еще одна страна.

В следующий вторник в Вашингтоне пройдет церемония подписания соглашения, в которой примут участие делегации Израиля и ОАЭ.

В прошлом месяце две страны договорились о нормализации отношений. Договоренность была достигнута при посредничестве администрации Трампа.

«На следующей неделе в Белом доме состоится подписание договора между ОАЭ и Израилем, и мы могли бы включить в него еще одну страну. И я скажу вам, что желающие выстраиваются в очередь», – отметил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, что в конечном итоге к соглашению присоединится довольно много стран. Подключатся крупные державы. Я говорил с королем Саудовской Аравии, мы общаемся. Мы только начали диалог», – добавил он.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответило на вопрос о том, будет ли присутствовать на церемонии посол или другой представитель страны.



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