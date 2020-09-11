 

Барр: при голосовании по почте может быть нарушена тайна

11.09.2020, 13:35, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал голосование по почте, заявив, что тайна такого голосования может быть нарушена.

Барр выступил с этим предупреждением в ходе визита в штат Аризона, где около 80 процентов избирателей получают бюллетени по почте.

Генпрокурор также высказал предположение, что при голосовании по почте выше риск запугивания и принуждения, чем при личном голосовании.

«Правительство и причастные к процессу люди могут узнать, как вы проголосовали. И это открывает возможность для запугивания», – сказал Барр.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Европа о выборах в Беларуси: непризнание результатов и осуждение насилия

24.06 / В Мексике разбился самолет, есть погибшие

20.08 / Дело о кокаине в посольстве РФ в Аргентине решили пересмотреть

06.08 / Нурмагомедов и Ян вошли в список сильнейших бойцов видеоигры EA Sports UFC 4

05.08 / Чеснаков: Трехдневное голосование демократичнее и удобнее однодневного

22.08 / Пушков обратил внимание на изменение риторики Лукашенко

12.07 / Иран объяснил удар по украинскому самолету «человеческой ошибкой»

12.08 / В Донецкой области будут судить четырех человек, обвиняемых в похищении и пытках участника АТО

01.09 / Экспертиза подтвердила систематическое употребление Ефремовым наркотиков

08.07 / В Киеве задержали «куратора ДНР по линии ГРУ»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска