Барр: при голосовании по почте может быть нарушена тайна

11.09.2020, 13:35, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал голосование по почте, заявив, что тайна такого голосования может быть нарушена.

Барр выступил с этим предупреждением в ходе визита в штат Аризона, где около 80 процентов избирателей получают бюллетени по почте.

Генпрокурор также высказал предположение, что при голосовании по почте выше риск запугивания и принуждения, чем при личном голосовании.

«Правительство и причастные к процессу люди могут узнать, как вы проголосовали. И это открывает возможность для запугивания», – сказал Барр.