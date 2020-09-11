В Кремле ответили на требования Запада возбудить дело об «отравлении» Навального

11.09.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя требования из-за рубежа возбудить дело об «отравлении» блогера Алексея Навального, сообщил, что Москве не нравится, когда диктуют, какие юридические процедуры начинать.

«Мы искренне не понимаем саму постановку вопроса. Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка», – ответил Песков, отвечая на вопрос, почему РФ якобы отказывается расследовать инцидент с Навальным с привлечением следственных органов.

Российские органы, как отметил Песков, расследуют происшествие. «Конечно, нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать», – объяснил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

Песков также не исключил новых запросов правоохранителей в Германию по ситуации с Навальным. «По вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту, мы ожидаем ответа на наш запрос. Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки», – сказал Песков.

В то же время он отметил, что в планах Путина пока нет разговора с Меркель. Пресс-секретарь президента также напомнил, что «по всем актуальным вопросам осуществляются контакты».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Немецкая полиция усилила охрану россиянина, а Берлин направил результаты проб экспертам ОЗХО.

До этого в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт–химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.