В Кремле выразили надежду на переход экономики к росту в обозримой перспективе

11.09.2020, 12:48, Новости дня

В Кремле надеются, что в скором будущем удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видели прогнозы правительства. Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем уже к росту», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, окажется ли материальное положение россиян в следующем году хуже, как полагают четверть респондентов ВЦИОМ.

Представитель Кремля признал, что последствия кризиса ощущаются в России. «Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и объемами поражения экономической инфраструктуры, наблюдаются и в других странах мира. Представитель Кремля напомнил, что на этой неделе президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором говорил о наличии кризисных проявлений.

«К сожалению, нам их не избежать и в какой-то краткосрочной перспективе. Но все-таки благодаря действиям правительства, благодаря решениям, оперативно которые принимались, удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики от ковидного кризиса. Поэтому правительство работает, последствия кризиса минимизируются. Но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста», – подчеркнул Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что спад ВВП РФ из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах. Он также поручил адресно поддержать потерявших работу россиян.

Согласно последним данным ВЦИОМ, 60% россиян сейчас оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой (14%) – положительную. Что касается ожиданий, то 41% респондентов считают, что через год будут жить так же, как и сейчас, четверть россиян (25%) ожидают ухудшения своего материального положения, а 24% – улучшения. Опрос был проведен 27 августа среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.