 

Китай, Россия, Беларусь и другие страны проведут совместные военные учения

11.09.2020, 12:15, Новости дня

Китайские и российские силы в конце сентября проведут военные учения на юге России вместе с военнослужащими из Армении, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран, объявило министерство обороны Китая.

В учениях «Кавказ-2020» будет задействован колесный транспорт и легкое вооружение, которые доставят к месту учений на новейшем китайском транспортном самолете, говорится в сообщении министерства.

Учения, которые пройдут 21-26 сентября, будут сосредоточены на отработке оборонительных тактик, окружения и контроля на поле боя, говорится в сообщении министерства.

Учения имеют особое значение для китайско-российских отношений «в этот важный момент, когда весь мир борется с пандемией», отметили в министерстве.



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