Эксперт: Берлин не понимает последствий ситуации с Навальным

11.09.2020, 12:08, Новости дня

«Мы рассчитывали на аргументированную позицию Берлина, а получили неадекватность. Даже в самой Германии не понимают, насколько отрицательно это повлияет на наши отношения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова постпреда РФ при ООН Василия Небензи, назвавшего отказ Берлина предоставить данные по инциденту с Алексеем Навальным «вопиющей провокацией против России».

«Россия открыто демонстрирует недовольство позицией Берлина по ситуации с Навальным, – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Реакция наших партнеров на произошедшее может надолго стать маркером двусторонних отношений, включая политику и экономику. Это будет иметь серьезные последствия».

По мнению собеседника, после такого заявления РФ должны последовать действия, которые раньше были невозможны в силу качества взаимоотношений с Германией. «Мы рассчитывали на аргументированную позицию Берлина, а получили неадекватность. Германия утверждает, что на территории РФ совершено преступление без расследования. Более того, фактически обвиняет Кремль в причастности к инциденту с Навальным и нарушении договора о нераспространении химического оружия. Даже в самой Германии не понимают, насколько враждебны такие оценки», – отметил Ткаченко.

«Дальнейшее ухудшение отношений может выразиться в чем угодно, дипломаты большие фантазеры. Ситуация может дойти вплоть до отказа от совместных действий на площадке ООН. Скорее всего, РФ буде постепенно снижать статус и формы двусторонних контактов. Начнет, к примеру, с отмены заседания какой-либо межправительственной комиссии», – предположил политолог.

«Также надо учитывать тот факт, что Ангела Маркель – «хромая утка», которая заканчивает карьеру. Канцлер Германии действует не так, как раньше. Когда у политика впереди 5 лет на посту, он играет по правилам, понимая, что сила действия равна силе противодействия. Но сейчас Меркель не боится последствий, она готова нарушать правила», – заключил Ткаченко.

Напомним, в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

Ранее в тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов РФ по «отравлению» блогера. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.