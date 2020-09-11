Тихановская заявила о «собственном пути развития» Белоруссии

11.09.2020, 12:08, Новости дня

Белоруссия может выбрать собственный путь развития, не ориентируясь на Россию или Европу, сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Тихановская сообщила в интервью газете Rzeczpospolita, отвечая на вопрос о перспективах сближения с Евросоюзом, что, на ее взгляд, пока еще рано об этом говорить, передает ТАСС.

«Мы должны выйти из политического кризиса. А потом мы посмотрим, какой выбрать путь – российский или европейский. Может быть, мы выберем собственный (путь). Ведь мы не должны держаться только с Россией и не смотреть в направлении Европы», – отметила она.

Тихановская указала, что Минск не будет «ссориться с Россией, но также и с Европой, США, НАТО», Белоруссия выступает «за хорошие отношения со всеми странами».

«Не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны с высоким уровнем жизни. Мы тоже хотим так жить», – отметила она.

Вместе с тем граждане республики понимают, что «Россия дружественная нам страна, дружественный народ», с которыми белорусы «связаны».

«У нас два государственных языка: белорусский и русский. Нельзя разрывать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А есть еще Север и Юг. Мы хотим жить в согласии со всеми», – заверила она, призвав все государства уважать суверенитет Белоруссии и дать белорусскому народу возможность самостоятельно разобраться в своих внутренних проблемах.

Ранее Тихановская одобрила планы ЕС по введению санкций против Белоруссии.