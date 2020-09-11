Полиция выяснила, где и что Навальный ел и пил в Томске

11.09.2020, 11:48, Новости дня

Транспортная полиция установила места, в которых блогер Алексей Навальный ел и пил в день перед госпитализацией 20 августа, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте ведомства.

«Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них – гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска», – говорится в сообщении.

По данным полиции, именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

Также полиция начала поиск пассажиров, находившихся в одном самолете с Навальным. Отмечается, что правоохранители опросили пятерых из шести граждан, которые сопровождали Навального во время поездки.

«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным», – отмечается в сообщении.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что блогер уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина. Также Берлин направил результаты проб Навального экспертам ОЗХО.

До этого в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт–химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.