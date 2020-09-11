 

Претендент на пост мэра Киева Гусовский: Городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом

11.09.2020, 11:32, Новости дня

В Украине нужно принять качественный закон о столице, чтобы эффективно управлять Киевом, заявил в эфире общественно-политического ток-шоу “Право на власть” на “1+1” претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

“Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государством. Был простой шаг – отменить решение 2010 года, вернуть норму, что городской голова автоматически является руководителем исполнительного органа. Сейчас это называется: Киевская городская государственная администрация исполнительный орган Киевского городского совета. Там черт ногу сломит: он исполнительный орган или он государственная администрация?” – сказал политик.

Он считает, что сейчас, когда избранного мэра Киева президент назначает руководителем городской государственной администрации, глава столицы в итоге зависит от главы государства.

“Конечно, городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом, не важно, это [Петр] Порошенко, [Владимир] Зеленский или [Виктор] Янукович”, – заявил Гусовский.

Законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон “О столице Украины – городе-герое Киеве” он считает сырым.

“Пока закон, который прошел первое чтение, очень сырой, там есть несколько хороших новелл, но он очень сырой. Поэтому есть простой шаг – отменить то, что было принято в 2010 году. Вернуть райсоветы”, – подчеркнул Гусовский.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Депутата Киевсовета и предпринимателя-ресторатора Сергея Гусовского выдвинула в мэры Киева партия “За майбутнє” на съезде  27 августа, писал “Укринформ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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