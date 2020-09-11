“Без бумажки, чтобы дурь каждого была видна”. Верещук фразой Петра I вызвала Кличко на дебаты

11.09.2020, 11:32, Новости дня

Нынешний городской голова Виталий Кличко может показать на дебатах, был ли он эффективным управленцем. Об этом заявила кандидат на должность мэра столицы от партии “Слуга народ” Ирина Верещук в эфире ток-шоу “Народ проти” с Наташей Влащенко на канале “Украина 24”.

“Пользуясь случаем, я приглашаю господина Кличко. Мы могли бы услышать друг друга, смогли один другому задавать вопросы. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет. Это сразу видно “, – сказал Верещук.

Приглашение Верещук дополнила известной фразой российского императора Петра I: “Без бумажки, чтобы дурь каждого была видна”.

ВИДЕОВидео: Україна 24 / YouTube

16 июля на заседании парламентской фракции “Слуга народа” Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся 25 октября 2020 года.