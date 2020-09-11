Вика из “НеАнгелов” рассказала, как решать проблемы

11.09.2020, 11:32, Новости дня

Участница дуэта “НеАнгелы” Вика призвала подписчиц не замалчивать проблемы. Об этом она написала 11 сентября в Instagram.

“Если женщина – болтушка, значит, она умеет выговариваться, не тая все в себе, решает проблемы, проговаривая их. Поэтому, милые дамы, не надо молчать!” – заявила певица.

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Если женщина БОЛТУШКА, значит, она умеет выговариваться, не тая все в себе, решает проблемы, проговаривая их Поэтому, милые дамы, не надо молчать!!!#разорвал #да #слушаю #говорите

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы. (@vikanablack) 11 Сен 2020 в 1:36 PDT

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.