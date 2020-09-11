 

Во Франции установлен антирекорд по суточному приросту больных с COVID-19

11.09.2020, 11:32, Новости дня

Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 9843 человек. Об этом со ссылкой на данные Генерального директората здравоохранения Минздрава страны сообщил вечером 10 сентября телеканал BFMTV.

Появился 71 новый кластер распространения заболевания.

За последние 24 часа в тяжелом состоянии были госпитализированы 54 пациента.

Уровень положительности тестов на COVID-19 теперь составляет 5,4%, говорится в отчетности Минздрава.

Всего с начала эпидемии во Франции умерло 30 813 больных с коронавирусом.

“Німецька хвиля” отмечает, что установлен новый антирекорд по суточному приросту больных во Франции. Предыдущий антирекорд был установлен еще в марте, когда за 24 часа зарегистрировали 7500 новых случаев COVID-19.

Ученые во Франции уже призвали власти ужесточить карантин, отмечает BFMTV. Президент Эммануэль Макрон ответил, что информация принята к сведению, а решения будут принимать представители властей, в том числе в регионах. Он также отметил, что не следует поддаваться панике.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Дочь Назарбаева подтвердила сообщения о смерти сына

18.08 / США обвинили Дерипаску в продвижении интересов РФ за рубежом

23.07 / Берлин ответил Вашингтону на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

02.08 / “Я кричала и стучала во все двери. Никто не отреагировал”. В поезде “Мариуполь – Киев” злоумышленник избил и пытался изнасиловать пассажирку

24.08 / НАТО назвало заявления Лукашенко об угрозе со стороны альянса безосновательными

20.08 / Смертность в Швеции из-за коронавируса побила 150-летний рекорд

06.09 / Кобзев объявил 2021 год в Иркутской области годом Байкала

05.08 / Разъяснен порядок увольнения чиновников с иностранным гражданством

31.08 / Умер экс-президент Индии Мукерджи, у него был COVID-19

30.08 / Белый дом: Трамп готов послать подкрепление правоохранительным органам любого штата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска