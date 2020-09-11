 

МИД оценил планы Чехии обусловить консультации с Россией состоянием Навального

11.09.2020, 11:08, Новости дня

Москва удивлена заявлениями Праги о намерении обусловить проведение консультаций с Россией состоянием Алексея Навального, это не имеет отношения к взаимодействию стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Честно говоря, вызвало удивление недавнее заявление главы министерства иностранных дел Чехии о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам «состоянием Алексея Навального», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнил, что Прага уже не первый месяц говорит о заинтересованности в начале консультаций с Москвой. «Мы это здесь не раз комментировали. При этом предпринимает шаги на российском направлении, которые никак не способствуют выстраиванию нормального, здорового, конструктивного диалога. Теперь МИД Чехии начал выдвигать условия для разговора с нами: то ситуация в Белоруссии, то ситуация с российским гражданином. Какое все это имеет отношение к двустороннему взаимодействию? Ответ простой: никакого», – отметила она.

Захарова добавила, что Москва со своей стороны «подтверждает готовность максимально оперативно сесть за стол переговоров, обсуждать весь комплекс проблем в наших двусторонних делах, созданных чешской стороной». «Конечно, прискорбно, что Прага пытается подать собственную неготовность к отрытому профессиональному разговору как якобы нежелание РФ восстанавливать коммуникацию», – подчеркнула Захарова.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Немецкая полиция усилила охрану россиянина, а Берлин направил результаты проб экспертам ОЗХО.

До этого в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт–химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.



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