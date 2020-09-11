 

Россия подверглась критике в Совбезе ООН из-за отравления Навального

11.09.2020, 10:56, Новости дня

Соединенные Штаты заверили Совет Безопасности ООН, что они будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционнера Алексея Навального, в том числе путем ограничения финансирования, которое может использоваться для «злонамеренной деятельности».

«В прошлом Россия уже использовала отравляющие химические вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Российский народ имеет право выражать свои взгляды, не опасаясь возмездия любого рода», – отметила заместитель постоянного представителя США при ООН Черит Норман-Шале на заседании Совета по химическому оружию в Сирии.

Оппозиционер находится на лечении в берлинской больнице «Шарите» после того, как в прошлом месяце ему стало плохо во время перелета по России. В Германии убеждены, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Москва заявляет, что никаких указаний на отравление нет.

«Мы призываем Россию оказать полное содействие международному расследованию, – сказала Норман-Шале. – Куда бы ни привели доказательства, мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе путем ограничения финансирования, которое может быть использовано для злонамеренных действий».

И.о. постоянного представителя Великобритании в ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон поддерживает выводы Германии, и призвал Россию «в срочном порядке провести полное и прозрачное расследование этого случая применения запрещенного химического оружия» и соблюдать Конвенцию о химическом оружии, которая запрещает использование таких веществ.

Постпред Германии Кристоф Хойсген отметил, что отравление Навального – не проблема в отношениях между Германией и Россией, а «проблема международного масштаба» в сфере применения химического оружия.

По словам Хойсгена, Германия «делает то, что должна делать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия», предоставляя все доказательства ОЗХО.

«И было бы очень хорошо, если бы Россия сотрудничала с ОЗХО, чтобы выяснить все об этом случае применения “Новичка”», – сказал он.

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинения отверг.

Он сказал, что Москва больше всех заинтересована в том, чтобы выяснить, что произошло, и хочет, чтобы Германия поделилась имеющимися данными. По его словам, российские врачи, спасшие жизнь Навального, не обнаружили в его организме веществ, принадлежащих к категории химического оружия.

Небензя добавил, что 27 августа прокурора России обратилась к Германию с запросом о предоставлении информации в соответствии с действующим соглашением между странами, но не получила ответа.

«Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами?» – возмутился он.



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