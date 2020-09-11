 

В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

11.09.2020, 10:56, Новости дня

В пятницу американцы отмечают 19-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти 3 000 человек в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании.

События 11 сентября, ставшие самым смертоносным нападением на территорию США со времен Перл-Харбора, навсегда изменили представление Америки о безопасности и побудили президента Джорджа Буша объявить войну терроризму и ввести войска в Афганистан.

Коалиционные силы во главе с США свергли Талибан в Афганистане. Война в этой стране продолжается до сих пор, хотя в начале этого года США и Талибан подписали соглашение, направленное на прекращение конфликта.

Соединенные Штаты разыскивали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена в течение многих лет после терактов, и в мае 2011 года американский спецназ совершил рейд в Абботтабоде, в результате которого бин Ладен был застрелен.

На местах атак в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании созданы мемориалы в память о погибших.

Здание Пентагона было быстро восстановлено после атак. Строительство новой башни на территории Всемирного торгового центра заняло больше времени, но теперь она высится над горизонтом Манхэттена, став самым высоким зданием в США.

В этом году из-за пандемия коронавируса поминальные церемонии пришлось значительно сократить и упростить.

Управление пожарной охраны Нью-Йорка призвало сотрудников воздержаться от посещения мероприятий, посвященных теракту, в результате которого погибло около 350 пожарных.

Вице-президент Майк Пенс посетит мемориальное мероприятие в Нью-Йорке, а президент Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден планируют присутствовать на церемонии в Национальном мемориале рейса 93 в Пенсильвании.

Полуторачасовая церемония у мемориала в Шэнксвилле на этот раз будет сокращена, в том числе за счет устранения музыкальных пауз. Пресс-секретарь мемориала Кэтрин Кордек сказала, что имена 40 погибших будут прочитаны, но не несколькими родственниками, а одним человеком.

В Пентагоне церемонию проведут без родственников погибших, а их имена будут прочитаны в записи.

Родственники жертв смогут посетить мемориал Пентагона небольшими группами позднее в пятницу.



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