 

Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

11.09.2020, 10:48, Новости дня

Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.

В заявлении указывается, что члены парламентских групп считают «принципиально важным» и требуют «независимого выяснения состояния его (Навального) здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков», передает РИА «Новости».

Также отмечается, что блогеру желают «скорейшего выздоровления», надеясь, что он «поправится полностью».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Немецкая полиция усилила охрану россиянина, а Берлин направил результаты проб экспертам ОЗХО.

До этого в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт–химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.



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