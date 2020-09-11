 

Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

11.09.2020, 10:48, Новости дня

Экипаж флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» впервые после планового ремонта корабля провел учения, на которых успешно сдал элементы курсовой задачи по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в Черном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«В рамках выполнения элементов курсовой задачи, экипаж провел комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море. В ходе практических действий экипаж крейсера «Москва» отработал ведение противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, провел тренировки по борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В море экипаж отработал алгоритм действий при условном применении главного ракетного комплекса корабля. Помимо этого, личный состав крейсера провел учения по приему на борт вертолета Ка-27ПЛ в акватории Черного моря и проверил работоспособность всех систем авиационных комплексов корабля.

По данным флота, отработка элементов курсовой задачи проходила в морских полигонах боевой подготовки. «Сейчас крейсер возвращается в главную базу Черноморского флота для пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего продолжит подготовку к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», – добавили в пресс- службе.

С 22 апреля по 1 июля корабль проходил доковый ремонт на 13-м Судоремонтном заводе Черноморского флота, параллельно были начаты работы по сервисному обслуживанию, которые планировалось завершить в августе.

Напомним, в начале июля источник в ОПК сообщил, что спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» останется в строю как минимум до 2040 года.



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