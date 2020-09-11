 

В Украине за сутки госпитализировано 508 больных с COVID-19 – Минздрав

11.09.2020, 10:15, Новости дня

В Украине за сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировано более 500 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За прошедшие сутки в Украине заболело 3144 человека, из них 206 детей, а также 142 медицинских работника. Было госпитализировано 508 людей. За последние сутки зафиксировано 53 летальных случая. При этом выздоровело 1128 пациентов”, – сказал он.

Степанов призвал украинцев выполнять рекомендации Минздрава, в частности, носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

По состоянию на 11 сентября в Украине зарегистрировано 148 756 случаев COVID-19. Количество связанных с коронавирусом смертей достигло 3076. Выздоровели 67 005 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразилось 28,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 908 тыс., выздоровело 18,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / У 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана подтвержден Covid-19

05.09 / Не осталось выбора – на фоне протестов Лукашенко вынужден пойти на уступки России

05.07 / Рассчитан оптимальный объем кислорода для эффективной работы головного мозга

25.08 / В Украине обновили правила школьного образования в условиях эпидемии

01.09 / Украинка Козлова вышла во второй круг US Open

31.08 / Американские лоббисты отказались от сотрудничества с нардепом Деркачом

14.07 / В Bellingcat назвали фамилию задержанного в Киеве “куратора” боевиков “ДНР”

10.09 / Богдан о своем новом политическом проекте: От меня можно ожидать чего угодно!

27.08 / Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

20.07 / Компания Tesla временно остановит работу главного завода в Калифорнии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска