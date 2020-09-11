В РФ за сутки выявили 5,5 тыс. случаев коронавируса
11.09.2020, 10:08, Новости дня
За минувшие сутки в РФ выявлено 5504 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,05 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5504 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 698, Санкт-Петербурге – 216, Московской области – 175.
Всего в стране выявлено 1 051 874 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 868 107 человек, из них 5734 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 18 365 человека.
Накануне, 10 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5363. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 141.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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