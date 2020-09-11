 

Участвовавшие в задержании Флойда полицейские в США обвинили друг друга

11.09.2020, 10:08, Новости дня

Четыре экс-полицейских американского города Миннеаполис, обвиняемые по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, представляют разные версии его задержания и винят в случившемся друг друга, следует из судебных документов.

Согласно документам суда, каждый экс-полицейский заявляет, что по его мнению, не он ответственен за то, что произошло 25 мая, когда погиб Флойд. Так, полицейские с небольшим опытом считают, что они подчинялись «бывалому» Дереку Шовину. Тот, в свою очередь, утверждает, что он только помогал при задержании. Документы показывают, что все четверо по-разному воспринимают свою роль в «операции» и по-разному смотрят на то, кто был в ней главным.

Адвокаты экс-полицейских выступают за то, чтобы дела их клиентов рассматривались по-отдельности, поскольку они представляют разные версии событий, приведших к гибели афроамериканца. Прокуратура выступает за совместное рассмотрение дел. Как ожидается, судья рассмотрит этот вопрос в пятницу.

«Очень вероятно, что на суде будут представлены противоположные линии защиты», – передает РИА «Новости» ходатайство, поданное адвокатом полицейского Томаса Лейна, на этой неделе. «Вполне вероятно, что у всех полицейских разные версии того, что случилось, и они возлагают вину друг на друга», – говорится в документе.

Лейн и еще двое других бывших полицейских Миннеаполиса – Александер Куэнг и Ту Тао – обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как протесты, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, перекинулись из США в континентальную Европу и в Британию.



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