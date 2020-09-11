Япония отложила первый запуск тяжелой ракеты-носителя из-за технических проблем

11.09.2020, 9:48, Новости дня

Запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H-3, который должен был состояться до конца этого финансового года (до апреля 2021 года), перенесен на более поздний срок из-за технических проблем с двигателем первой ступени, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Как оно отмечает, неполадки были выявлены на стендовых испытаниях установки, которые регулярно проводятся специалистами агентства. Об их характере не сообщается. Агентство обещает приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему. Первый запуск ракеты, согласно новому графику, состоится в 2021 финансовом году (апрель 2021 – март 2022 года), а второй тестовый пуск – годом позднее, передает ТАСС.

H-3 должна стать самой мощной ракетой за всю историю космической программы Японии. Высота носителя составит 63 метра, что на 10 метров больше, чем у его предшественника H-2A. При этом грузоподъемность новой ракеты увеличится в полтора раза – с 4,6 до 7 тонн.

Конструкторы также надеются, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Сейчас Япония в основном использует ракету-носитель H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х гг. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 42 запусков 41 завершился успешно.

Напомним, в августе Япония и США договорились использовать спутники против ракет России, Китая и КНДР.