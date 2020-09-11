Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших страну участников

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11.09.2020, 9:48, Новости дня

Координационный совет белорусской оппозиции изменит регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики, сообщил член президиума совета Павел Латушко.

«Мы обсуждали этот вопрос с членами президиума, которые находятся за границей, а также с членами основного состава совета. Мы планируем изменить регламент, который позволит нам в независимости от того, где находятся члены совета, за границей или, к сожалению, в следственных изоляторах, не лишать их статуса членов совета. Понятно, что те, кто находится за решеткой, не смогут принимать участие в делах совета или голосовать, но если мы будем всех арестованных или выдворенных властью исключать из совета, то фактически мы будем играть на руку власти», – сказал Латушко, передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свобода».

Сам Латушко в настоящее время находится в Польше.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако Лукашенко объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестов.

Также Лукашенко заявил, что «нагадившие» на улицах Минска участники несанкционированных митингов должны возместить причиненный городу ущерб. 



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