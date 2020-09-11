 

Очаг коронавируса обнаружили в районе Карловых Вар

11.09.2020, 9:08, Новости дня

Медики в Чехии зафиксировали около 200 случаев заражения коронавирусом на курорте Карловарского края, расположенного на западе страны, сообщило Чешское телевидение.

Очаг распространения коронавирусной инфекции выявлен в курортном городе Франтишковы-Лазни, население которого составляет около 5,5 тыс. жителей. В течение последних дней там заразились 170 отдыхающих и 27 обеспечивавших их лечение сотрудников санаториев, передает ТАСС.

Представитель санитарно-эпидемиологической службы Карловарского края Михаэла Заичкова информировала, что все инфицированные находятся на самоизоляции. Заразившиеся гости покинули курорт и помещены на карантин по месту проживания.



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