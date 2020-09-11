Постпред РФ при ООН об отравлении Навального: Наводит на мысли о какой-то грязной постановочной игре

11.09.2020, 8:50, Новости дня

У России не оснований начинать расследование инцидента, произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом 10 сентября в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, пишет “Интерфакс”.

Он напомнил, что российские врачи, “которые спасли Алексея Навального”, не нашли следов химического оружия в его анализах. Небензя подчеркнул, что Германия не предоставила российской стороне доказательства “преднамеренного преступления”.

Российский дипломат заявил, что произошедшее с российским оппозиционером “наводит на мысли о какой-то грязной постановочной игре”. Он считает, что это сделал тот “кому это выгодно”.

Небензя уверял, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным.

Он подчеркнул, что если материалы не будут представлены немецкой стороной, в РФ это будет расценено как отказ правительства Германии установить правду, и все предыдущие и нынешние действия в отношении Навального будут рассматриваться “как вопиющая враждебная провокация против России”.

Постпред РФ в ООН добавил, что эта ситуация подорвет отношения двух стран и международные отношения в целом.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал “Коммерсантъ”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.